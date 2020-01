A22, code tra Trento sud e Rovereto nord per incidente

TRENTO. A seguito di un tamponamento sull'autostrada del Brennero in direzione sud fra le uscite di Trento sud e Rovereto Nord, si sono formati quattro chilometri di coda. Altri due chilometri di coda si sono creati nell'opposto senso di marcia per il rallentamento causato dai curiosi. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte quattro vetture. Una persona è stata leggermente ferita. Sempre sull'autostrada del Brennero in direzione sud tra Trento Nord ed Affi rallentamenti per traffico intenso.

Traffico intenso si segnala anche sulla statale della Val Pusteria, in direzione Bressanone tra Vandoies e Sciaves e in entrambe le direzioni tra S. Sigismondo e S. Lorenzo, e sulla statale della Val Gardena in uscita valle tra Santa Cristina ed Ortisei. Rallentamenti e code per traffico intenso anche in Val Badia in direzione di Brunico a S. Lorenzo, così la Centrale di viabilità.