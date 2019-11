A Fierozzo/Vlarotz angern la 29eisema Conferenza de la Mendranzes

L’é stat rejonà de stampa e informazion te la 29eisema Conferenza de la Mendranzes, stata angern a Fierozzo/Vlarotz, te la Val dei Mocheni/Bersntol, a chela che à tout pèrt l president de la Provinzia autonoma Maurizio Fugatti. Ma l’é stat rejonà ence de la desposizions per didèr la families con bec picoi, de smaorèr i coleamenc anter l zenter e la periferìes, de scola, formazion, lurier e de dreta politiches de svilup, che les conscidre la carateristiches de ogne valèda e de ogne comunanza del Trentin, soraldut cheles da mont.

“Rejonèr de mendranzes – l’à dit apontin l president Fugatti – vel dir rejonèr ence de jent da mont e l raport anter l zenter e la periferìes, anter i lesc olache vegn tout la dezijions de maor emportanza e la valèdes, l’é al zenter de la azion de chesta Jonta, descheche l’é stat sotrissà ence te la radunanzes di Stac Generèi de la Mont. Se troon chiò, dò un an de legislatura, per descorer fora desvalives argomenc che vèrda l stravardament de la identità culturèla e linguistica de la mendranzes de noscia provinzia: ladins, mochegn e zimbres. L’é vegnù fora sacotanta proponetes, vèlch una da poder meter en esser bele de fata, de autres te n trat de temp più lonch. Te chesta lege finanzièla aon conscidrà la costion del spopolament di lesc più isolé col meter a la leta didamenc per la families olache nasc picioi, descancelèr i cosć per la coes di picioi e didèr fora, tras l’Itea, la families che vel jir a stèr sa mont, a tachèr da Luserna. Al zenter de noscia azion ence l smaorament di coleamenc, co l’empegn de meter a la leta ogne an 2 milions de euro per la corieres a oraries fisc. Ma te la lege Finanzièla aon pervedù ence l’Indicator del svilup teritorièl, n strument scientifich che dèsc l met de valutèr e pianifichèr delvers la politiches de svilup aldò de la carateristiches di desvalives raions. Cò vegn conscidrà che te vèlch lech l’é più senester stèr, pel vegnir smaorà l didament aldò de chest indicator”.

Descheche à recordà l president Fugatti, ti sompians zimbres l’é stat proà desvaliva soluzions, tant per l jir a stèr te chi lesc che per l sostegn a la firmes. Soluzions che più inant les podarà vegnir slarièdes fora te lesc de la medema sort, soraldut chi de la Val dei Mocheni/Bersntol. “Chel de Luserna l’é n pian de svilup partezipà – l’à recordà en cont de chest l responsabol de la Unità de miscion strategica provinzièla per l coordenament di enc loai, de la politiches teritorièles e de la mont Giovanni Gardelli – che l’à dat l met de envièr via na lingia de azions spezifiches aldò di besegnes de chi lesc, ma ence de la capazitèdes e de la ressorses jà en esser, de la infrastrutures, de la produzions tipiches e coscita inant”.

Mingol desvaliva, ma con tropes ponc de contat, la condizion de la valèdes ladines, descheche à recordà, anter i etres, la senatora e procuradora del Comun General de Fascia Elena Testor. L’é l medemo empegn per l stravardament del lengaz e de la cultura de la mendranzes (per chel che vèrda l lengaz, l’à dit la procuradora, ge volarà ge stèr dò soraldut ai joegn ma ence a chi da foradecà che vegn a stèr ti Comuns ladins). L conseier de mendranza ladina e vizepresident del Consei regionèl Luca Guglielmi l’à palesà sie aprijiament per la Comiscion paritetica Provinzia-Region, che la cognarà endrezèr scomenzadives per l davegnir de la mendranza ladina che, descheche se sà, la é tant tel Trentin che tel Südtirol, e l’à sotrissà l besegn de esser più prejenc ence te la istituzions europeènes.

Anter i etres argomenc touc ca endèna la Conferenza – te chela che à portà sie salut ence l president del Consei provinzièl Walter Kaswalder – la costion del pech personal de marelenga te la scolines e te la scoles populères, del sostegn a la produzions del teritorie, del problem de la gestions sozièdes e, de contra, de la mencianza de strutures aministratives di Comuns più picoi, enceben che i à bilanzes positives, che dajessa l met de endrezèr intervenc a servije de la comunanza.

La Conferenza l’à ence palesà sie parer positif dintornvìa l program di intervenc per la stampa e la informazion, con chel che se vel jir inant co la esperienzes jà envièdes via. Per l’an 2020 la ressorses a la leta sul Fon de la mendranzes les é de € 616.000,00. Vegn confermà, en generèl, i stanziamenc del 2019, ma con na neva: arbandonèr l troi de n canal de la televijion demò per la mendranzes per meter a jir enveze produzions da manèr fora sui etres canai de la televijion. Chest mudament de endrez l’à desche obietif soraldut chel de arjonjer n maor numer e sorts desferentes de jent. N’autra neva l’é l projet per la produzion de trasmiscions con popes animé per la televijion e l web tel lengaz zimber.

La conferenza l’à nominà, tinultima, n component del Consei del sistem educatif provinzièl (per la populazions mochena e zimbra): l’é stat dezedù, aldò del prinzipie de dèr fora la encèries n’outa per om, de nominèr Luca Nicolussi Paolaz desche component de la mendranza zimbra e, per la seconda pèrt del mandat, n component de la comunanza mochena.