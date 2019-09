Sciopero della sanità di venerdì 27, possibili disagi anche in Trentino

TRENTO. Lo sciopero generale nazionale di venerdì 27 settembre, proclamato dall'associazione sindacale Usi-Unione sindacale italiana, riguarderà anche la sanità trentina.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari - dice una nota - si è attivata per garantire i servizi pubblici essenziali e garantire agli utenti la continuità assistenziale, determinando i contingenti minimi di personale. Lo sciopero riguarderà l'intera giornata lavorativa e tutti i turni.

L'assistenza sanitaria d'urgenza - precisa l'Apss - sarà garantita, mentre potrebbero esserci disagi per quanto riguarda le attività ordinarie, in base al numero di aderenti allo sciopero. Possibili disservizi quindi per le visite ambulatoriali, i prelievi del sangue e le prenotazioni al Cup.