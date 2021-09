Viaggi, gli Usa riaprono ai vaccinati con due dosi

NEW YORK. Gli Stati Uniti riaprono a novembre ai viaggiatori vaccinati con due dosi.

La Casa Bianca conferma il via libera anticipato dal Financial Times. Chi entrerà negli Stati Uniti da Europa, Gran Bretagna, Cina, Iran e Brasile dovrà presentare la prova del vaccino prima dell'imbarco, insieme all'esito negativo di un test per il Covid condotto nei tre giorni precedenti al viaggio.

Non si dovrà osservare la quarantena.

Intanto dal primo ottobre l'ingresso in Vaticano sarà consentito solo con il Green pass. Lo ha stabilito un'ordinanza della Pontificia commissione dello Stato Vaticano.