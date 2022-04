Wimbledon, cartellino rosso ai tennisti russi e bielorussi

LONDRA. Fuori i tennisti russi e bielorussi dal torneo di Wimbledon. Dopo le indiscrezioni del Times di Londra che citava gli organizzatori del torneo, è arrivata la conferma ufficiale.

«Condividiamo la condanna universale delle azioni illegali della Russia e abbiamo attentamente considerato la situazione nell'ambito dei nostri doveri nei confronti dei giocatori, della nostra comunità e del più ampio pubblico del Regno Unito in quanto istituzione sportiva britannica.

Abbiamo anche preso in considerazione le linee guida stabilite dal governo del Regno Unito specificamente in relazione a organismi ed eventi sportivi.

Dato il profilo dei Championships nel Regno Unito e nel mondo, è nostra responsabilità svolgere la nostra parte negli sforzi profusi dal governo, dall'industria, dalle istituzioni sportive per limitare l'influenza globale della Russia con i mezzi più forti possibili. E data tale aggressione militare ingiustificata e senza precedenti, sarebbe inaccettabile per il regime russo trarre vantaggio dal coinvolgimento di giocatori russi o bielorussi nei Championships.

È quindi nostra intenzione, con profondo rammarico, rifiutare le iscrizioni di giocatori russi e bielorussi all'edizione 2022". Ian Hewitt, presidente dell'All England Club, fa sapere che erano state prese in considerazione anche "misure alternative" ma data "l'importanza di non consentire l'uso dello sport per promuovere il regime russo e le nostre preoccupazioni più ampie per il pubblico e la sicurezza dei giocatori, non crediamo sia fattibile procedere su qualsiasi altra base.

Se le circostanze cambieranno sostanzialmente da qui a giugno, lo prenderemo in considerazione e risponderemo di conseguenza».

Immediata la reazione del Cremlino, che definisce «inaccettabile» il paventato divieto.

Le informazioni sulla scelta del torneo londinese di precludere la partecipazione ai tennisti russi e bielorussi si sono fatte in queste ore sempre più insistenti, dopo i dubbi delle settimane scorse: secondo la stampa britannica, e non solo, manca ormai solo l'ufficializzazione da parte dell'All England Club, (ufficializzazione che è poi arrivata nel pomeriggio di oggi, 20 aprile) ma la decisione di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia dalla prossima edizione dei Championships è ormai presa, a seguito del coinvolgimento dei due paesi nella guerra in Ucraina.

Wimbledon, al via a fine giugno, diventerà così il primo Slam ad assumere una simile iniziativa. Che significherà l'esclusione dal tabellone maschile di quattro giocatori tra i top30 del ranking mondiale, a cominciare dal numero due al mondo Daniil Medvedev, e di cinque giocatrici classificate tra le prime 40 della graduatoria mondiale, come la bielorussa n.4 Aryna Sabalenka, o la sua compatriota, ex n.1 Victoria Azarenka.

Dopo lo scoppio della guerra, a metà febbraio, la Federtennis mondiale ha vietato la partecipazioni delle rappresentative nazionali ai tornei di squadra, consentendo però ai singoli tennisti di prendere parte ad eventi internazionali, purché non sotto la bandiera del proprio paese d'origine.

«Lo sport italiano seguirà le indicazioni del Cio e delle federazioni internazionali. L'Italia è allineata, ha un grande cuore e affronterà la situazione nel migliore dei modi»: lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, rispondendo alla domanda su una possibile esclusione dagli Internazionali di Roma dei tennisti russi e bielorussi, in linea con quanto è pronta a fare Wimbledon. «Proprio ieri, col presidente Malagò, abbiamo incontro Bubka per ascoltare la loro storia. Il Governo ha dimostrato solidarietà all'Ucraina garantendo ai loro atleti la continuità sportiva. Saremo sempre al fianco degli atleti ucraini».

«Sarebbe inaccettabile se venisse vietato ai nostri tennisti di partecipare al torneo di Wimbledon». Da Mosca arriva la replica del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito alle indiscrezioni sulla possibile esclusione dei tennisti russi e bielorussi dal torneo di Wimbledon.

«Ancora una volta gli atleti rischiano di diventare vittime di pregiudizi e intrighi politici e consideriamo tutto questo inaccettabile - le parole di Peskov -. La Russia nel tennis è molto forte, i nostri atleti sono in cima alle classifiche mondiali, una loro esclusione sarebbe un problema anche per il livello dello stesso torneo».

Il presidente della Federazione russa, Shamil Tarpishchev, ha parlato di «decisione sbagliata, ma noi non possiamo fare nulla», ha detto al sito Sport-Express.