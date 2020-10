Wierer: "Pronta a ripartire, ma sarà noioso senza pubblico"

MILANO. "Abbiamo lavorato bene in Italia, la nostra stagione sarà diversa con tanti posti dove gareggiare. Senza pubblico sarà noioso, ma dovremo essere pronti per ottenere dei risultati". Lo ha detto Dorothea Wierer, durante la presentazione della stagione invernale della Fisi all'Hangar Bicocca di Milano, che coincide anche con il centenario della Federazione.

"È stato un finale di stagione con molta tensione, senza festeggiamenti e chiuso da un giorno all'altro. Ora sapendo che il nuovo calendario è tutto confermato senza troppi viaggi sono contenta - ha aggiunto la 30enne biatleta altoatesina -. Niente pubblico? Sarà diverso e sarò noioso senza il pubblico, noi siamo un po' viziati avendo sempre tantissimo pubblico. Ma quando c'è la gara devi dare il massimo e non sarà quello a cambiare il risultato. Lockdown? Dopo una stagione così dura e stressante, in cui non avevo più energie, staccare la spina e riflettere ha aiutato".