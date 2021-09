Virtus troppo forte: è amaro il debutto dell’Aquila Basket

BOLOGNA. Niente da fare, troppo forte la Virtus Bologna per l’Aquila Trento che è ancora un cantiere in corso d’opera. I bolognesi, freschi vincitori della Supercoppa, hanno costruito il loro trionfo nel primo parziale, chiuso avanti di 13 lunghezze, e poi di fatto si sono limitati a controllare. I padroni di casa hanno cercato di rimettere in carreggiata il match, mostrando anche alcune cose buone, ma la Segafredo per ora resta ingiocabile.



Pronti, via è Trento a fare per prima la voce grossa, con due bombe nel giro di un paio di possessi, prima con Reynolds e poi con Flaccadori, che portano l’Aquila in vantaggio 6 a 2, costringendo Weems a piazzare una bomba per rimettere subito le cose a posto. Il sorpasso lo firma Belinelli ed è poi il capitano a fare tre su tre dalla lunetta per il 12 a 8 bolognese. Teodosic piazza la tripla e così la Virtus allunga quel tanto che basta per consentire alla squadra di Scariolo di prendere in mano le redini della partita. Il primo quarto, alla fine, si chiude sul 30 a 17 per gli ospiti.

Il secondo quarto comincia come era iniziato il primo, ovvero con Flaccadori che segna la bomba dà la sveglia a Trento, che si riporta sotto grazie a un’altra tripla, segnata da Mezzanotte. Bologna accusa il colpo e non riesce più a mietere il proprio gioco come vorrebbe, così il match prosegue su di un equilibrio sostanziale che si traduce anche nel punteggio parziale (26-26).

I bolognesi vanno all’intervallo avanti ancora di 13, il bottino conquistato nel primo quarto. Nel terzo parziale Mezzanotte illude i trentini con un’altra tripla ma Belinelli e compagni, forti del vantaggio accumulato nel primo quarto, gestiscono con tranquillità, arrotondando a +20 alla fine del terzo quarto.



Nell’ultimo parziale Trento tenta il tutto per tutto e la tripla di Bradford riporta gli ospiti a -13 ma finisce lì, di fatto: la partita si chiude sul 102 a 88 per Bologna.