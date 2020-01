«Vado in campo sempre per vincere, anche con il Partizan Belgrado» 

TRENTO. 30 punti in 32 minuti, 14 su 18 nel tiro da due punti, 7 rimbalzi e 34 di valutazione. Non è il career high (37 punti contro l’Asseco Arka Gdynia, l’11 dicembre scorso), ma Alessandro Gentile ha comunque fornito un’altra prestazione monstre al PalaCarrara, firmando il successo della Dolomiti Energia sulla OriOra Pistoia. Sempre più trascinatore dell’Aquila Basket, il 27enne di Maddaloni non pone limiti alla sua squadra. Nemmeno contro uno squadrone come il Partizan Belgrado, di scena domani alla Blm Group Arena. La nostra intervista.



Alessandro Gentile, complimenti per la sua partita di Pistoia? È al 100%?



Facendo i debiti scongiuri, sono contento di stare bene. Per me la condizione fisica è molto importante, spero che possa continuare così.



Quando gioca su questi livelli – e ultimamente succede spesso – da cosa dipende? Da lei, dai compagni, dagli avversari?



Quella di Pistoia era una partita fondamentale, dobbiamo recuperare punti per riavvicinare la zona playoff. È stato importante cominciare bene il girone di ritorno su un campo caldo e difficile come quello del PalaCarrara. Quando loro sono tornati in partita nel finale il pubblico si è fatto sentire, ma noi siamo stati bravi a rimanere lucidi e a portare a casa una vittoria molto importante per la nostra classifica.



A proposito di tifo “caldo”: Pistoia è stata multata per le attenzioni che le ha riservato il pubblico del PalaCarrara. Le succede spesso?



Sì, non fa piacere ma ci sta, fa parte del gioco. Contro Pistoia ho giocato una serie appassionante ai playoff, quando ero a Milano, e se la ricordano ancora. Va bene così.



L’Aquila Basket ha un po’ faticato nel girone d’andata. Lei come si è trovato con i nuovi compagni di squadra e con coach Brienza?



Io molto bene. L’ho detto più volte che questa è una squadra con grandi margini di crescita, con tanti giovani gli alti e bassi sono fisiologici. Il doppio impegno ti toglie energie fisiche e mentali, siamo incappati in qualche sconfitta che avremmo potuto e dovuto evitare, adesso nel girone di ritorno dobbiamo stringere per raggiungere il nostro obiettivo.



Giocando come avete fatto nelle ultime partite, i playoff dovrebbero essere un traguardo alla vostra portata.



Sì, credo di sì, ma siamo appena all’inizio del girone di ritorno, dobbiamo giocare ancora tante partite e alcune belle sfide europee. Meglio pensare ad una partita alla volta, non a quello che dobbiamo raggiungere.



Domani alla Blm Group Arena arriva uno squadrone come il Partizan Belgrado: dopo aver “spaventato” il Darussafaka, contate di poter portare a casa una vittoria?



Certo, scendiamo sempre in campo per vincere, ma sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, con un grande allenatore e un grande seguito. È una sfida difficile ma al contempo affascinante.



Secondo lei, perché il pubblico di Trento non risponde all’EuroCup con lo stesso interesse che dimostra nei confronti delle vostre partite di campionato?



Non lo so. Per me è molto bello giocare contro alcune delle migliori squadre d’Europa, è stimolante. Spero che anche il pubblico se ne renda conto e ci dia una mano.



Papà Nando non viene mai a vederla a Trento?



Purtroppo quest’anno allena (la Juve Caserta, ndr) ed è potuto venire solo una volta, non ha molto tempo libero, ci vediamo poco.



Anche suo fratello Stefano sta andando forte a Sassari.



Sassari è una delle migliori squadre d’Italia, ha sfiorato lo scudetto, sono contento per lui.



Tornando a lei, certe volte viene da chiedersi cosa ci fa a Trento: è una tappa intermedia?



Trento è una squadra che ha dimostrato interesse nei miei confronti, quello dell’Aquila Basket è un progetto serio, io sono tranquillo e felice di essere qui.



