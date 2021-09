Us Open, Berrettini batte il tedesco Otte e va ai quarti contro Djokovic

NEW YORK. Matteo Berrettini raggiunge i quarti di finale degli Us Open di tennis. Il 25enne romano n.8 al mondo ha battuto ieri sera a New York negli ottavi il 28enne tedesco Oscar Otte (n.144), col punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-2.

Un match non semplice ma che nel finale ha visto l'infortunio del tedesco che è rimasto in campo visibilmente menomato al braccio, dopo una caduta.

L'avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Us Open sarà il serbo n.1 al mondo Novak Djokovic, che quest'anno lo ha fermato in finale a Wimbledon e nei quarti al Roland Garros. A caccia del Glande Slam e già tre volte vincitore a Flushing Meadows, Nole ha battuto non senza fatica negli ottavi di finale il 20enne americano Jenson Brooksby (n.99): 1-6 6-3 6-2 6-2 il punteggio finale.