Trento, un altro passo verso la salvezza: pareggia con la Pro Patria

TRENTO. Un altro passo verso la salvezza. Al “Carlo Speroni” di Busto Arsizio il Trento pareggia 0 a 0 contro la Pro Patria nella sfida valevole quale recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di serie C. Partita molto combattuta e spigolosa, con i gialloblu che nel primo tempo soffrono la spinta dei lombardi con l’estremo difensore aquilotto Marchegiani decisivo in un paio di circostanze.

Con il punto conquistato in terra varesina la compagine di Carmine Parlato sale a quota 27 in classifica, conquista il quinto risultato utile consecutivo e conferma la propria solidità difensiva, con la porta trentina che è inviolata da ben 454 minuti.

Sabato 5 febbraio sarà già il momento di tornare in campo per il terzo match nell’arco di sette giorni: i gialloblu saranno di scena al “Martelli” contro il Mantova (calcio d'inizio alle ore 14.30) nell’incontro valevole per la sesta giornata della fase discendente di torneo.