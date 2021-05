Trento in vantaggio di 2 gol: la Serie C è a un passo

TRENTO. Il Calcio Trento è a un passo dalla serie C. Dopo il primo tempo, gli aquilotti conducono per 2-0 sul Campodarsego: al 25’ un gol meraviglioso in rovesciata di Grasjan Aliu ha sbloccato la partita, seguito 3 minuti dopo da un diagonale nell’angolino di Luca Belcastro.









































Come è noto, basta una vittoria per centrare la storica qualificazione. Mancano 45 minuti.