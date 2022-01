Trento Calcio, Battisti lascia. Dal Degan nuovo vice di Parlato

TRENTO. Il Calcio Trento comunica che Raffaele Battisti ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore in seconda della Prima Squadra.

Raffaele ha scelto di tornare nella sua Poggio Bustone per motivi personali, dopo sei mesi in cui tutti noi abbiamo potuto apprezzare le sue immense qualità umane e le grandi doti tecniche.



Contestualmente il Club comunica che Simone Dal Degan, già collaboratore tecnico di mister Parlato nella scorsa annata sportiva e nella prima parte di quella attuale, ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda sino al termine della stagione.



“A Raffaele Battisti va il ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua esperienza in maglia gialloblu e i migliori auspici per il futuro.

A Simone Dal Degan l'augurio di raccogliere tante altre fortune - personali e di squadra - con i nostri colori”, si legge in una nota del Trento Calcio.