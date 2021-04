Tour of the Alps, per Gianni Moscon seconda vittoria in tre giorni

NATURNO. Ancora super Gianni Moscon al Tour of the Alps! Il campione noneso della Ineos concede il bis a Naturno con il secondo successo in tre giorni.

L'atleta trentino ha vinto la terza frazione del Tour of the Alps, 162 km da Imst a Naturno, battendo allo sprint i compagni di fuga Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) e Michael Storer (Team DSM).

Simon Yates (Team BikeExchange) ha difeso la sua leadership in classifica generale in vista dell'impegnativa frazione di domani, che vedrà i ciclisti transitare in Trentino con arrivo a Pieve di Bono.

TAPPA 3 - (IMST - NATURNO, 162 KM)

ORDINE D'ARRIVO 1. Gianni Moscon (INEOS Grenadiers) 2. Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) 3. Michael Storer (Team DSM) 4. Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) 5. Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

CLASSIFICA GENERALE 1. Simon Yates (Team BikeExchange) 2. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) +0.45 3. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) +1.04