Torna domani il Giro della Bolghera: chiusure di strade e divieti dal mattino al tardo pomeriggio

TRENTO. Lo scorso anno, causa pandemia, la classica di primavera che viene chiamata pure la Milano Sanremo del Trentino si corse ad inizio ottobre, causa pandemia ed insicurezza sanitaria. Quest’anno si ritorna alla normalità, nell’ultima domenica di marzo, sempre nel quartiere della Bolghera che diventerà teatro delle varie gare che si svolgeranno lungo il percorso tradizionale con l’ascesa e la discesa dal parco di Gocciadoro.

Classica di primavera che tra gli altri campioni, oltre ai nostri Daniel Oss e Matteo Trentin, venne vinta nel 2009 da Sonny Colbrelli, cui vanno gli auguri di tutto il mondo sportivo per la pronta guarigione dal malore accusato dopo la volata alla Vuelta Catalana. Nel panorama ciclistico provinciale, c’è pure la conferma della grande classica del ciclismo dilettantistico trentino, il Trofeo Degasperi (del 2 giugno), mentre passando alle categorie giovanili ci saranno in totale 14 corse per gli Allievi ed 11 per gli Esordienti, a fronte di una sola gara per gli juniores, in programma a Palù di Giovo.

Tante, come sempre, le manifestazioni dedicate ai Giovanissimi, con numerosi eventi dedicati anche al fuoristrada. Tra gli eventi clou delle due ruote giovanili spiccano, in stretto ordine cronologico, la nuova Due Giorni Pinetana proposta a Baselga di Piné dall'Uc Valle di Cembra (30 aprile e 1 maggio, con cronometro e gara su strada), la Tre Giorni Comano Dolomiti organizzata nelle valli Giudicarie dalla Società Ciclistica Storo dal 24 al 26 giugno (con tipo pista a Comano Terme, cronometro a Rango e corsa su strada per Esordienti e Allievi, maschili e femminili a Preore), mentre in ottobre ci sarà come sempre il ricco weekend della Coppa Rosa, Coppa di Sera e Coppa d’Oro a Borgo Valsugana.

Modifiche alla viabilità, domani, domenica 27 per permettere lo svolgimento del Giro della Bolghera e del Trofeo Martiri Trentini

Per permettere lo svolgimento della 112a edizione del Giro ciclistico della Bolghera e la 67a edizione del Trofeo Martiri Trentini nella giornata di domani, domenica 27 marzo è istituito: divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 9.30 alle 19, su ambo i lati, sulle seguenti vie e piazze: via Vicenza - piazza Vicenza - via Gorizia - via S. Antonio - via Gocciadoro – largo Donatori del Sangue – via Gocciadoro (salita Bellevue) - via Asiago – via Vicenza; sospensione momentanea del traffico veicolare, durante il transito dei concorrenti, dalle 12.30 alle 18, sulle seguenti vie e piazze: via Vicenza - piazza Vicenza - via Gorizia - via S. Antonio - via Gocciadoro – largo Donatori del Sangue – via Gocciadoro (salita Bellevue) - via Asiago – via Vicenza; chiusura totale delle seguenti vie e piazze, dalle 12.30 alle ore 18: via Gocciadoro dalle arcate della ferrovia della Valsugana all'intersezione con via Asiago - via Vicenza fino a piazza Vicenza; divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle 8 alle 18 su ambo i lati: in via Bolghera dal civico 33 fino all’intersezione con Largo Medaglie d’Oro, per consentire l’allestimento (nei parcheggi) dell’area Covid-19. C.L.