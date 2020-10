Sinner vola nei quarti a Parigi

PARIGI. Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia e stacca il pass per i quarti di finale al Roland Garros 2020 dove affronterà Rafael Nadal. L’altoatesino elimina Alexander Zverev sul Suzanne Lenglen, tre set a zero: punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3 in poco meno di tre ore di gioco per il classe 2001 che non trema contro il fresco finalista degli Us Open. Sinner si regala la contesa contro il numero due del seeding, proveniente dal successo su Korda.

Partita condotta da veterano dal diciannovenne azzurro che batte vari record di precocità, emulando le gesta di campioni come Djokovic e Nadal. Primi due set che hanno ben poche sbavature per quanto riguarda Sinner, sempre al comando degli scambi con Zverev molto lontano dalla riga di fondo. Nel terzo il classe 1997 cambia qualcosa al suo gioco: un paio di variazioni in più e il servizio a supportarlo nel momento decisivo. Il quarto invece vede Sinner ritornare a guidare gli scambi con autorità: chiude senza remore Jannik e si regala Nadal.