Sinner vola agli ottavi agli Us Open

NEW YORK. Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso a New York.

Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 16 Atp e 13esimo favorito del seeding, alla sua terza partecipazione al tabellone principale, ha sconfitto per 7-6(1) 6-2 4-6 4-6 6-4 il francese Gael Monfils, 35enne parigino numero 20 del ranking e 17esima testa di serie, semifinalista nel 2016.

Fuori al terzo turno invece l'altro altoatesino, il 37enne di Caldaro Andreas Seppi, battuto dal tedesco Otte.