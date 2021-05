Sinner vince e passa il turno ma contro Herbert fatica più del previsto

PARIGI. Jannik Sinner supera il parigino Herbert nel primo turno del Roland Garros ma fatica molto più del previsto contro il numero 85 della classifica mondiale. All’altoatesino servono cinque set per avere la meglio dell’avversario, che si era portato avanti di un set per poi subire la rimonta. Per Sinner un debutto vincente ma non troppo convincente.