Sinner subito fuori a Parigi Bercy

BOLZANO. Parigi sfortunata per Jannik Sinner. L’altoatesino è subito fuori dal torneo di Parigi Bercy, sconfitto in due set (7-6, 7-5) dopo un match combattuto dal giovanissimo spagnolo Carlos Alcaraz (classe 2003).

Ora per Sinner, entrato nella top 10 mondiale, la strada per le Atp Finals di Torino si fa più in salita.

I suoi diretti concorrenti, il norvegese Casper Ruud e il polacco Hubert Hurkacz, sono infatti ancora in corsa al torneo di Bercy.