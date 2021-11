Sinner, storia d'amore finita con l’influencer Maria Braccini

TORINO. Mentre Jannik Sinner si gioca un’occasione unica alle Atp Finals di Torino, ecco rimbalzare sulla stampa la notizia del suo amore finito con Maria Braccini.

La storia con la giovane influencer durava da un anno o poco più.

Pare che al campione altoatesino, che ama il basso profilo, non sia piaciuto il post in cui la fidanzata gli aveva fatto gli auguri per il loro primo anno insieme.

Da allora stop alle manifestazioni di affetto via social, anche se i due continuano a seguirsi reciprocamente.

Ma la scelta di Sinner sarebbe maturata durante l’estate, in un momento complicato, dove il tennista avrebbe deciso che per il momento è meglio dedicarsi completamente al tennis, senza distrazioni amorose.

Al momento gli sta andando bene. Stasera (18 novembre) sarà di nuovo in campo: lo aspetta il numero 2 del mondo Medvedev.

Per l'amore c’è una vita davanti.