“Sinner show” a Miami: batte Carreno e vola agli ottavi

MIAMI. Una partita lunga tre ore che ha portato Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo di tennis di Miami.

Una straordinaria rimonta quella dell’altoatesino contro lo spagnolo Carreno Busta: 7-5 5-7 7-5. Sinner ha anche annullato 5 matchpoint.

L'azzurro annulla un match point nel secondo set e rimonta da 2-5 nel terzo annullando altre quattro palle per il match per poi chiuderla raggiunge gli ottavi di finale, dove affronterà Nick Kyrgios: a Indian Wells la sfida tra i due era saltata per il ritiro dell’altoatesino.