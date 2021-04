Sinner pronto a diventare il numero 2 d'Italia

BOLZANO. Nuovo best ranking in vista per Jannik Sinner, che a partire da lunedì 19 aprile sarà alla posizione numero 19 della classifica Atp.

Un risultato che permette all'altoatesino di diventare il numero 2 d'Italia, dietro solo a Matteo Berrettini che si conferma al decimo posto.

Scivola alla posizione numero 27 (-9) invece Fabio Fognini, che non è riuscito a difendere il titolo di Montecarlo.