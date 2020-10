Sinner non si ferma più: è agli ottavi a Parigi

PARIGI. Jannik Sinner non è più una promessa, ma una splendida realtà del tennis mondiale. Il giovane talento altoatesino si è sbarazzato di Federico Coria vincendo per 6-3 7-5 7-5 e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo del Grande Slam di Parigi al Roland Garros.

Sinner ha avuto un solo passaggio a vuoto all'inizio del terzo set ma è stato bravissimo a recuperare fino alla vittoria finale.