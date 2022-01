Sinner non basta, Italia ko con l’Australia in Atp Cup

SYDNEY. È iniziata male l'avventura dell'Italia nell'Atp Cup di Sydney. Il team azzurro è stato battuto dall'Australia 2-1.

Nel match che ha deciso la sfida valida per il gruppo B Matteo Berrettini e Simone Bolelli sono infatti stati sconfitti per 6-3 7-5, in un'ora e 23 minuti di gioco, da John Peers e Luke Saville.

L'unico punto dell'Italia è stato messo a segno da Jannik Sinner, il 20enne di Sesto Pusteria che si è aggiudicato con una bella prova il primo singolare su Max Purcell, mentre nel secondo singolare Berrettini aveva ceduto ad Alex De Minaur.

All’Australia è dunque riuscita la rimonta