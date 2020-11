Sinner: "Grazie al mio team, continuate a sostenermi. C'è ancora una lunga strada da fare"

SOFIA. Ringrazia il suo team per il supporto e si congratula con l'avversario: Jannik Sinner, non tradisce emozione durante la premiazione del Sofia Open, primo torneo Atp vinto nella sua giovane carriera. «Grazie al mio team, che mi supporta tutti i giorni dentro e fuori dal campo. Non smettete mai di farlo. Sono molto contento di poter dividere con voi questa gioia dopo tutto il lavoro fatto insieme. C'è ancora una lunga strada da percorrere», le parole dell'altoatesino dopo la premiazione.

«Congratulazioni a Pospisil per come ha giocato questa settimana - le parole di Sinner - Spero che l'anno prossimo vada meglio per te e che tu riesca a fare meglio nel 2021. È stata una partita difficile, ma spero di tornare a giocare match duri e complicati con te come quelli di oggi».

E il Milan lo festeggia. «Congratulazioni Jannik Sinner per la vittoria: il primo titolo ATP non si scorda mai. E speriamo sia solo il primo di molti». Il Milan si congratula così su twitter con il tennista italiano per la vittoria al torneo Atp di Sofia. Sinner, tifoso rossonero, era stato anche ospite del club a San Siro nel novembre 2019 in occasione della sfida tra i rossoneri e la Lazio. «Tifo Milan e ammiro Ibrahimovic perché è un personaggio capace di andare oltre il suo sport», ha dichiarato in una recente intervista.