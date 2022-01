Sinner dopo il biglietto per i quarti a Melbourne: “Ho alzato il livello del mio tennis”

ROMA. "Sento di aver alzato il livello del mio tennis, rispetto alle sfide precedenti". Jannik Sinner è soddisfatto per aver raggiunto i quarti degli Australian Open, e lo è ancora di più in prospettiva. "L'aspetto più importante di questa vittoria - ha detto l'azzurro dopo il successo su De Minaur - è stata la mia capacità di trovare una soluzione alle difficoltà iniziali. Non era un match facile, lui è un giocatore incredibile e quando gioca in casa diventa ancora più difficile da battere".

Mercoledì Sinner si giocherà l'ingresso nella sua possibile prima semifinale Slam agli Australian Open con il greco Stefanos Tsitsipas, n.4 del ranking e del seeding che ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz, n.22 ATP e 20esima testa di serie. Tsitsipas ha avuto la meglio al termine di una lunga battaglia in cinque set (4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4).