Sinner accede agli ottavi di finale di Marsiglia

MARSIGLIA. Jannik Sinner ha vinto il suo match d’esordio all’ “Open 13 Provence”, torneo Atp 250 da 691.880 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia in Francia. Il 18enne di Sesto Pusteria ha battuto al primo turno lo slovacco Norbert Gombos, numero 102 Atp e proveniente dalle qualificazioni, in due set per 6-4, 7-6(5).

Negli ottavi di finale Sinner troverà la testa di serie numero 1 russa Daniil Medvedev. Il finalista degli US Open 2019 ha avuto un bye al primo turno ed è il numero 5 del ranking mondiale. Per Sinner è il terzo duello in carriera contro un Top Ten, il secondo in una settimana. Appena cinque giorni fa a Rotterdam ha battuto il numero 10 David Goffin.