Seppi cede in finale a New York, ma risale in classifica

NEW YORK. Niente da fare per Andreas Seppi nella finale dell'Atp 250 di New York. L'esperto tennista di Caldaro si è dovuto arrendere all'inglese Kyle Edmund con il punteggio di 7-5, 6-1. Nonostante il passo falso il 35enne di Caldaro sorride per aver migliorato la propria classifica di 18 posizioni, passando dalla numero 98 alla 80.

Sale anche Jannik Sinner, capace la scorsa settimana di raggiungere i quarti di finale nell'Atp 500 di Rotterdam. Il 18enne di Sesto Pusteria da questa settimana occupa la posizione numero 68.