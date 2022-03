Roberto Mancini resta ct della Nazionale: «Sono giovane, vado avanti». Giusto così? - SONDAGGIO

FIRENZE. «Ho parlato in questi giorni con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto. Ne riparleremo poi con calma, vedremo cosa migliorare». Lo ha detto Roberto Mancini, ct azzurro, parlando del suo futuro e lasciando capire la sua intenzione di restare alla guida della nazionale .

«Perché penso di poter restare? Perché sono giovane, e con questi ragazzi penso di potermi divertire ancora». Così Roberto Mancini ha spiegato la sua intenzione - che dovrà essere formalizzata alla Figc dopo la partita con la Turchia - di dire sì all'invito di Gabriele Gravina a restare alla guida della nazionale anche dopo la mancata qualificazione al Mondiale.

«Non possiamo tornare indietro, per recuperare quello che a novembre non avremo, ma possiamo guardare avanti».

«Quello che ci ha dato Mancini in questi tre anni è stato unico. Si è creata un'empatia fra allenatore, gruppo e staff come di rado si è respirata a Coverciano, continuare con lui è la normale conseguenza, le sue idee e il suo valore umano non si discutono».

Così Leonardo Bonucci parlando del futuro del ct a quattro giorni dalla sconfitta con la Macedonia costata all'Italia la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

«I risultati possono cambiare certe valutazioni dall'esterno ma chi ha vissuto e vive il rapporto con il ct ha solo voglia di continuare con lui - ha aggiunto il vice capitano della Nazionale - Quanto al futuro in Nazionale voglio continuare per essere una guida per i giovani in Nazionale. Le 48 ore successive all'eliminazione sono state dure, il gruppo si è ritrovato in silenzio, poi abbiamo cercato di sdrammatizzare pensando che i più giovani avranno ancora certe occasioni, il futuro è adesso ed è adesso che dobbiamo ricostruire ciò che non siamo riusciti a ottenere: le basi per ripartire e fare una grande risalita per ci sono».