Record italiano dei 3.000 metri per Yeman Crippa

ROMA. È record italiano sui 3000 metri per Yeman Crippa. Al Golden Gala di Roma il poliziotto trentino è giunto quarto in 7’38”27 migliorando così un altro storico primato del mezzofondo italiano, quel 7’39”54 corso il 18 maggio del 1996 da Gennaro Di Napoli. Eccellente la condotta di Crippa, solitaria da metà gara. Vittoria per l’ugandese Jacob Kiplimo in 7’26”64, primato personale e ottavo tempo all-time a sei secondi dal record del mondo del keniano Daniel Komen datato 1 settembre 1996. Secondo il campione norvegese Jakob Ingebrigsten (7’27”05). Terzo con il record d’Oceania l’australiano Mcsweyn Stewart (7’28”02). MAR