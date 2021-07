Rane Nere, da 54 anni sempre sott’acqua (e si divertono un sacco)

TRENTO. Il Club Subacqueo Rane Nere di Trento si allena in piscina e poi si trasferisce ai laghi per gli esami degli allievi. Quest’anno ha compiuto ben 54 anni di vita.

Il giovedì alle 21, quando il lido Manazzon si è svuotato dei clienti di giornata e delle squadre in allenamento, entrano loro. Muta alla mano anche se fa caldo perché ci si deve cimentare in un’immersione nella vasca dei tuffi e lì a 4.90 metri di profondità, la temperatura è molto diversa che appena sotto il pelo.

E poi bisogna fare fatica, per indossarla la muta con la quale, a volte, “si perdono” anche 10 minuti di torsioni e contorsioni, aiutate da detersivo quello per i piatti!. Quella grossa che serve a simulare un’immersione in acque libere, nei laghi, ben più fredde di quelle della piscina di Trento. E infine c’è pure da fare l’ultima verifica con l’istruttore, prima di sostenere la prova che rilascia il brevetto.

Loro sono alcuni degli apneisti del Club Subacqueo Rane Nere, che quest'anno ha compiuto ben 54 anni ed é una Asd affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee che conta circa 100 soci.

Presidente è Elena Sacchetti, vicepresidente Marina Varani, segretario Sara Messina, tesoriere Francesca Pedroni. Il Club si occupa di promuovere l'attività subacquea attraverso un intenso programma didattico che va dai corsi di primo livello Ara - Autorespiratore assistito ed apnea, ai corsi avanzati o minisub/miniapnea.

















































































































L'attività agonistica nell'ambito dell'apnea è un altro ambito nel quale il Club si contraddistingue: la presidente ricorda tra gli atleti delle Rane Nere, Michele Tomasi, più volte campione del mondo in diverse specialità dell'apnea, Aldo Stradiotti, Massimiliano Vidoni e molti altri ancora.

La passione per l'acqua e per il mondo sommerso è quello che alimenta il club: organizza per questo uscite in acque libere, crociere subacquee ed altre attività ricreative per i soci.