Prima medaglia per l'Italia: Dell'Aquila in finale per il taekwondo. Nel ciclismo vince Carapaz, ventesimo Moscon

TOKYO. Arriva la prima medaglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, anche se ancora non si conosce il colore del metallo. Vito Dell'Aquila si è infatti qualificato alla finale per l'oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell'Aquila combatterà alle 21.45 ora locale, le 14.45 italiane.

L'ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore del Giro 2019, si è invece imposto per distacco nella prova in linea su strada di ciclismo. Medaglia d’argento per Wout Van Aert, bronzo per Tadej Pogačar.

Sfortunato Alberto Bettiol rallentato dai crampi mentre stava tentando di rientrare sull'americano McNulty e su Carapaz, per lui il 14° posto. Il trentino Gianni Moscon ha finito ventesimo.