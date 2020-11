Positivo anche Sperotto, nuovo rinvio per Itas-Modena

TRENTO. Trentino Volley rende noto che il giocatore Lorenzo Sperotto è risultato positivo al Coronavirus a seguito del tampone rapido svolto nella mattinata odierna, dopo che lo stesso atleta aveva accusato sintomi durante la notte fra giovedì e venerdì. La partita di SuperLega fra Itas Trentino e Leo Shoes Modena, in programma per sabato 21 novembre alla BLM Group Arena, è stata rinviata dalla Lega Pallavolo Serie A per la presenza nella squadra di casa di contagi multipli accertati e di altri giocatori con sintomi, tali da ravvisare un probabile cluster epidemico.