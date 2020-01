Peter Fill si ritira: "A Garmisch la mia ultima discesa"

KITZBUEHEL (AUSTRIA). Peter Fill si ritira. L'azzurro dello sci, 37 anni, ha scelto Kitzbuehel, palcoscenico della mitica Streif, per annunciare l'addio all'attività agonistica. «Ho preso la decisione di smettere con lo sci - le parole di Fill -, farò ancora la discesa di Garmisch e poi la mia carriera sarà finita. Avrei voluto smettere con i Mondiali di Cortina, ma il mio fisico mi ha fatto capire che non sarebbe stato possibile».

«La vittoria sulla Streif è sicuramente fra i ricordi più belli, come le due coppe di discesa consecutive che sono riuscito a vincere e anche la terza, quella di combinata - racconta lo sciatore -. Poi le medaglie mondiali, le vittorie: sono stato fortunato perché ho avuto davvero una carriera felice. La famiglia per me è un valore assoluto e ora avrò il tempo da dedicare ai miei figli. Non ho fatto ancora piani per il futuro, penso che mi piacerebbe fare l'allenatore, ma devo ancora imparare tanto. Ora spero che a Gramisch venga un pò di gente che abbia voglia di vedermi fare un'ultima discesa, ma chiederò se sarà possibile fare qualcosa comunque a Cortina, per salutare i tifosi italiani».