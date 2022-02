Per il Trento un’altra sconfitta: il Renate espugna il Briamasco

TRENTO. Ancora una sconfitta per il Calcio Trento, che al Briamasco è stato superato per 2-0 dal Renate, squadra molto forte che conferma il suo terzo posto in classifica.

La prima rete al 64’: traversone rasoterra di Cicconi dalla destra, sfortunata e decisiva deviazione di un difensore gialloblù che spiazza l’incolpevole Marchegiani.

Risultato messo in cassaforte al 93’: Chakir appoggia in rete da due passi.

Dopo questa sconfitta la situazione di classifica del Trento si fa sempre più delicata.