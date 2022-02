Pechino 2022, Lollobrigida portabandiera alla cerimonia di chiusura

YANQING (CINA)

YANQING. Sarà la pattinatrice Francesca Lollobrigida, 31 anni di Frascati ma trentina d'adozione (si allena e ha casa a Baselga di Piné), prima medaglia olimpica per l'Italia a Pechino, la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 in programma domenica sera 20 febbraio al 'Bird's Nest', lo stadio della capitale cinese, con inizio alle 20:00 locali (le 13:00 in Italia).

L'azzurra di pattinaggio di velocità, argento nella prova sui 3.000 metri dei Giochi, plurititolata a livello internazionale, è stata scelta dal presidente del Coni Giovanni Malagò, d'intesa con il capo delegazione Carlo Mornati.

Lollobrigida porterà la bandiera che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva consegnato al Quirinale a Sofia Goggia ma che, a causa del suo infortunio, era stata poi affidata a Michela Moioli per la sfilata della cerimonia di apertura del 4 febbraio, a conferma di una Olimpiade declinata più che mai al femminile.

Ancora all'asciutto gli sciatori azzurri: nello slalom speciale vinto dal francese Clement Noel, il migliore degli italiani è stato Giuliano Razzoli che ha chiuso all'ottavo posto, undicesimo Tommaso Sala mentre Alex Vinatzer è uscito durante la seconda manche.

Oggi si assegnano le ultime due medaglie dello short track di questi Giochi. Fari puntati su Arianna Fontana nei 1500 metri e alla staffetta maschile impegnata nei 5mila metri. In pista anche il biathlon con Dorothea Wierer che guiderà le azzurre nella staffetta 4x6 km. Federico Pellegrino va a caccia di un'altra medaglia nella team sprint tecnica classica di sci di fondo mentre l'Italia del curling sfida la Danimarca.