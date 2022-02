Olimpiadi sfumate per il Covid, lo sfogo di Kevin Fischnaller: “Sono distrutto”

ROMA. Bloccato in isolamento a causa della positività al covid – primo dei 28 atleti altoatesini partiti per Pechino -, mentre i compagni di squadra si preparano a cominciare l'avventura olimpica con le prime due discese dello slittino singolo, l'altoatesino Kevin Fischnaller si è sfogato anche su Instagram per esprimere tutta la sua delusione.

"A causa di un test positivo, non posso competere al più grande evento dell'anno, le Olimpiadi - scrive l'azzurro -. Quando ho saputo l'esito del test, sono rimasto distrutto, tutto il lavoro degli ultimi anni fatto per niente. Grazie per tutti i messaggi di sostegno che ho ricevuto e buona fortuna a tutti gli atleti là fuori, Forza Italia".

In pista oggi (5 febbraio) ci saranno il cugino di Kevin, Dominik Fischnaller, e Leon Felderer, per le prime due manche della gara olimpica. Nessuno di loro è risultato positivo, né messo in osservazione per contatto.