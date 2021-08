Olimpiadi, l’Italia corre più veloce di tutti: medaglia d’oro alla staffetta azzurra nella 4x100

TOKYO. La staffetta azzurra della 4x100 ha vinto l’Oro olimpico con una prestazione super dei quattro sprinter Patta-Jacobs-Desalu-Tortu. La decima medaglia d'oro arriva ancora dall'atletica, è la seconda per Marcell Jacobs dopo quella nei 100: il gardesano sulla scia del mito Usain Bolt (che vinceva anche i 200 oltre ai 100 e alla staffetta). Prestazione super di Filippo Tortu negli ultimi 100 metri che si rifà così della delusione per la mancata finale nei 100 metri.

[[(gallery) Olimpiadi sempre più azzurre: la decima medaglia arriva di corsa grazie ai fantastici 4]]

Neanche un’ora prima è arrivata la medaglia numero nove in queste Olimpiadi per l’Italia con Luigi Busà nella specialità kumite 75 chili di karate. Nella finale per il primo posto l'azzurro ha sconfitto l'azero Rafael Aghayev.

L'ottavo oro era arrivato in mattinata con Antonella Palmisano nella marcia, 20 km femminile, a seguire quella di Massimo Stano fra gli uomini (prima volta che l'Italia vince l'oro nella marcia con uomini e donne nella stessa Olimpiade).