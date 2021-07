Nella domenica storica per lo sport azzurro anche Djokovic tifa per l’Italia «ma solo in serata». Il numero uno: «Berrettini sta giocando il suo miglior tennis»

LONDRA. Wimbledon e Wembley distano poco meno di 15 chilometri nella Grande Londra e domenica saranno il centro del mondo, un luogo da sogno, di sicuro per lo sport italiano. La finale del torneo del Grande Slam vedrà in campo per la prima volta nella storia un azzurro, Matteo Berrettini, e quella di Euro 2020, con l'Italia che affronta l'Inghilterra per vincere un titolo che manca dal 1968.

























Domani sarà una giornata memorabile per lo sport italiano, con la finale di Wimbledon che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic, e per questa occasione straordinaria Sky Sport ha scelto di aprire a tutti gli italiani le porte del Campo centrale con la diretta della finale anche in chiaro su TV8, per tifare tutti insieme l'azzurro.

«Complimenti a Matteo Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley, Italia!». Cosi' Roberto Mancini, su twitter, applaude il tennista romano.

Diverse, ovviamente, le aspettative di Novak Djokovic, numero al mondo e desideroso di portare a casa il terzo titolo dello Slam per provare a compiere ciò che in epoca moderna, nel tennis, non è riuscito a nessuno, mettere a segno il Grande Slam vincendo i quattro grandi tornei nel corso dell’anno. «Speriamo che sia una bella partita e che l'Italia possa vincere solo la sera...», le parole di Djokovic in un'intervista a Sky. «E' la prima finale per in uno slam per lui - dice Djokovic - la trentesima per me, spero che l'esperienza mi possa aiutare, ma lui sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha uno dei migliori servizi nel mondo».

La croata Marija Cicak diventerà domani la prima donna ad arbitrare la finale maschile del torneo di Wimbledon. L'All England Club, che ospita il torneo sin dalla sua prima edizione nel 1877, ha confermato che Cicak arbitrerà la partita tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini.

Sugli spalti, a fare il tifo per l’azzurro, ci sarà certamente anche la sua fidanzata, la tennista australiana, di origine croata, Ajla Tomljanovic, che vive con lui in Florida, fermata ai quarti dalla numero del mondo.