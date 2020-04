Morto Franco Lauro, storico telecronista di basket e calcio

ROMA. Lutto nel mondo del giornalismo. È morto a soli 59 anni Franco Lauro, volto noto di Raisport.

Nato a Roma nel 1961, appassionato di calcio e basket di cui per anni è stato la voce nelle telecronache, è entrato in Rai nel 1984: in 28 anni ha commentato otto Olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio, e altrettante degli Europei, dodici Europei e tre mondiali di basket.

La Rai esprime «profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Franco Lauro». «Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e volto di Raisport. Con la sua scomparsa - conclude l'azienda - il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza».