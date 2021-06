Medaglia di bronzo per l’Amici Nuoto Riva ai campionati italiani di fondo

RIVA. Dopo le medaglie nel salvamento in piscina e nell'aquathlon altro podio nazionale per Lucia Bortolotti, questa volta arriva dal nuoto in acque libere ai campionati italiani assoluti di Piombino nella 2,5 km ottiene il bronzo della categoria ragazze in 30.47.4. Inoltre, si tratta del 16° posto assoluto, che per Amici Nuoto Riva vale l'ingresso nella classifica a squadre per la prima volta della sua storia.

Con Lucia Bortolotti in gara al loro esordio in questa manifestazione anche Helene Giovanelli e Cornelia Rigatti, che chiudono rispettivamente al 52° e 74° posto con 31.57.1 e 33.47.7. Doppio impegno per Bortolotti anche sulla distanza della 5 km, dove ottiene un'ottima esperienza ma che la vede faticare a causa dell'uscita dal gruppo di gara e nuotando in solitaria per quasi metà percorso, chiude 7a della categoria ragazze e 70a assoluta con 1 ora e 11.23.8.