Martina Peterlini vince lo slalom di Coppa  Europa di Hasliberg

HASLIBERG (SVIZZERA). Martina Peterlini può festeggiare la prima vittoria della sua carriera in Coppa Europa. Sulla pista di Hasliberg, la 22enne di Rovereto ha messo in riga tutte le avversarie al termine edi una manche molto tirata come evidenziato anche dai distacchi finali, con ben dieci atlete raccolte in 94 centesimi. Terza nella prova di venerdì, l’atLeta delle Fiamme Oro cresciuta nel Falconeri Ski Tea, ha confermato il suo feeling con la pista svizzera nella quale ha spiccato anche la slovena Meta Hrovat, seconda a poco più di un undicesimo, davanti alla compagna di squadra Ana Bucik. Marta Rossetti, quarta dopo la prima manche, non è riuscita ad andare oltre il settimo posto, attardata di 0”92: la 20enne di Puegnago sul Garda, vincitrice sette giorni fa a Zell am See, si può comunque consolare con il quinto posto della generale a quota 328, staccata di 220 punti dalla leader austriaca Nadine Fest, tallonata dalla tedesca Jessica Hilzinger. Giornata positiva per Vera Tschurtschenthaler ed Anita Gulli, rispettivamente 11esima e 13esima (quest’ultima autrice di una bella rimonta nella seconda), mentre sono più indietro Francesca Fanti e Lucrezia Lorenzi.



COSÌ LO SLALOM FEMMINILE: 1. Peterlini Martina (ITA) 1:34.16; 2. Hrovat Meta (SLO) +0.12; 3. Bucik Ana (SLO) +0.43; 4. Popovic Leona (CRO) +0.80; 5. Stoffel Elena (SUI) +0.84; 6. Hilzinger Jessica (GER) +0.85; 7. Rossetti Marta (ITA) +0.92; 8. Tviberg Maria Therese (NOR) +0.93; 9. Maarstoel Andrine (NOR) +0.94; 9. Henning Emelie (NOR) +0.94; 11. Tschurtschenthaler Vera (ITA) +1.12; 13. Gulli Anita (ITA) +1.18; 28. Fanti Francesca (ITA) +3.26; 32. Lorenzi Lucrezia (ITA) +4.01