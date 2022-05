Marcell Jacobs torna a correre i 100 metri: 10.04 a Savona

ROMA

ROMA. Ritorno in pista nei 100 metri piani per Marcell Jacobs dopo le Olimpiadi storiche di Tokyo dove conquistò una medaglia d'oro memorabile spiazzando tutti, in una finale storica per l'Italia, concedendo poi il bis nella staffetta 4x100.

Il campione azzurro 27enne oggi (18 maggio) ha vinto a Savona la finale dei 100 metri con il tempo di 10''04.

Migliore il tempo in batteria con un 9''99, ma con un vento a favore superiore al consentito (+2.3).