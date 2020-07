Lucarelli firma per due anni con la Trentino Volley

TRENTO. Per le prossime due stagioni lo schiacciatore brasiliano Ricardo Samuel Lucarelli Santos De Souza vestirà la maglia di Trento. L'operazione, partita da lontano e voluta fortemente dalla proprietà, permetterà alla nuova rosa di disporre di un altro fuoriclasse. Il ventottenne martello verdeoro è da anni uno degli atleti più forti in circolazione e mai, prima d'ora, aveva lasciato il suo Paese per giocare in un club straniero.

A convincerlo sono stati il prestigio di Trentino Volley, la validità del progetto gialloblù e la possibilità di competere per la vittoria finale della SuperLega italiana. Lucarelli sarà il settimo brasiliano ad indossare che la maglia gialloblù, dopo Heller, Riad, Andrè Nascimento, Eder, Vissotto e Raphael, con cui ha condiviso le ultime stagioni al Funvic Taubatè.

«Con l'arrivo di Ricardo Santos De Souza chiudiamo la nostra campagna acquisti estiva completando così un roster davvero molto importante. Se il Covid-19 ce lo permetterà, siamo pronti a vivere una grande stagione, presentandoci ai nastri di partenza con una squadra fra le più forti dell'intera SuperLega», commenta il presidente di Trentino Volley, Diego Mosna. «Per me si realizza un sogno, perché era da tanto tempo che volevo vestire questa maglia. Trentino Volley è sempre stata la mia squadra straniera del cuore, sin da quando ho iniziato a giocare e la vedevo vincere tutto in televisione con in rosa giocatori del calibro di Juantorena e Kaziyski», dice Lucarelli.