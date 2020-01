Losanna, bronzo per la squadra azzurra di fondo, salto e combinata. Terzo Nadalini nello short track

LOSANNA. Si conclude con una doppia medaglia di bronzo, che vede molti atleti regionali in azione, l’ultima giornata di gare dell'Italia Team ai Winter Yog di Losanna 2020. A conquistarla, in un inedito format che ha unito diverse discipline, è stata la squadra mista composta dagli azzurri di sci di fondo, salto e combinata nordica Annika Sieff, Stefano Radovan, Jessica Malsiner, Mattia Galiani, Silvia Campione e Elia Barp che, in rimonta sulla Francia, conquistano il terzo gradino del podio in 30'51"3, dietro a Norvegia ed Austria.

L'altro bronzo, invece, sotto la bandiera del Cio, lo ha portato in in dote, nella staffetta a nazionalità mista di short track, Thomas Nadalini (foto IOS/OIC). Gli azzurri vivranno le ultime emozioni olimpiche nella cerimonia di chiusura che si terrà nella Medal Plaza. Per l'Italia sfilerà come portabandiera proprio Confortola.