Letizia Paternoster con Eletta Trentino Cycling Academy: «Opportunità per atlete e territorio»

TRENTO. La stagione 2021 si è aperta con un’importante novità nel panorama delle due ruote: il debutto di Eletta Trentino Cycling Academy, un progetto mirato a crescere giovani talenti del ciclismo femminile con l’obiettivo di valorizzare l’aspetto educativo e formativo delle atlete, accompagnandole nel loro percorso di crescita e maturazione fino alle categorie superiori. A presentare ufficialmente il team, la testimonial Letizia Paternoster, pluricampionessa del mondo e d’Europa che sta perfezionando la preparazione in vista dell’appuntamento olimpico di Tokyo.

«Ho sposato questo progetto sin dall’inizio – spiega Letizia Paternoster -. Sono arrivata ad essere l’atleta e la donna che sono grazie a chi mi ha sostenuto fin da bambina. Il mio contributo a Eletta Trentino Cycling Academy è un modo per dare alle giovani atlete quello che è stato concesso a me, alla loro età: un’opportunità. Senza opportunità, nessun talento può crescere».

La società è stata fondata grazie all’accordo sancito tra i dirigenti di VC Borgo e CC Forti e Veloci, due vivai ciclistici trentini da sempre molto prolifici, che hanno convogliato in un unico team una decina di atlete provenienti da tutto il territorio provinciale, instaurando una collaborazione attiva per proseguire il percorso iniziato nelle categorie giovanili. «La nostra ambizione futura è proseguire l’attività anche nelle categorie internazionali - sottolinea l’ex tecnico azzurro Dario Broccardo, presidente del neocostituito team -. Grazie al contributo di Letizia Paternoster e degli sponsor che hanno condiviso i nostri obiettivi, abbiamo intrapreso un percorso di crescita importante, per le atlete e per il nostro territorio». «Sport, ambiente e benessere vanno di pari passo – conferma Gianni Bosin, AD di Eletta, società leader nel settore delle riqualificazioni degli edifici, title sponsor del team -. Per noi, qualità significa investire nelle migliori competenze. Nel progetto Trentino Cycling Academy e nella sua madrina Letizia Paternoster abbiamo trovato una piena condivisione di valori: talento, perseveranza, tenacia, energia. Sono atlete che guardano al futuro ed Eletta ha scelto di investire sul futuro, non solo lavorando per l'ambiente e la riqualificazione».

Guidate dall’ex iridata Rossella Callovi (preparazione atletica) e Caterina Giurato (direttore sportivo di 3° livello), le ragazze di Eletta Trentino Cycling Academy hanno già disputato le prime gare e conseguito i primi risultati, vincendo i recenti campionati provinciali. I piazzamenti e le vittorie sono importanti, ma ancor più importante è il percorso che queste cicliste hanno intrapreso. Oltre ad allenarsi, le ragazze di Eletta Trentino Cycling Academy svolgono momenti formativi su alcuni temi fondamentali, come educazione e sicurezza stradale; principi e valori morali (come rispetto, teamworking, fair-play); metodi di allenamento, tecnica e strategie. Svolgono inoltre stage con i personaggi e i campioni del ciclismo per carpire da ciascuno insegnamenti ed esperienze. Infine, provano la bicicletta in ogni sua forma: su strada, in velodromo, fuoristrada e sulle piste da bmx.

Il direttivo della società

Dario Broccardo (Presidente), Rossella Callovi (Vicepresidente), Alessandro Laghi (Consigliere), Devis Pirola (Consigliere).

Lo staff tecnico

Caterina Giurato (Direttore sportivo)

Atlete tesserate

Donne Esordienti 1°anno: Nicol Bertolini, Giada Caldonazzi, Clarissa Laghi, Asia Magagnotti, Giuditta Pegoretti, Michelle Pirola.

Donne Esordienti 2° anno: Sofia Cotta, Serena Pellegrini, Marta Piffer.

Donne Allieve: Elisa Ragucci.