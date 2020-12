Lara Naki Gutmann è campionessa italiana

EGNA. Si chiude nel segno delle conferme il weekend dei campionati italiani di Egna. Sul ghiaccio della Würth Arena - nell'evento organizzato dalla Federghiaccio con il supporto della società di casa, la Young Goose Academy - i campioni in carica Daniel Grassl, Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise si aggiudicano un altro titolo tricolore rispettivamente tra gli uomini, nella danza e tra le coppie di artistico. Al femminile, dopo la vittoria nell'ultima uscita di Gran Premio Italia la scorsa settimana a Trento, Lara Gutmann si prende lo scettro nazionale ribadendo la leadership conquistata ieri nel corto. Bell'affermazione infine nella danza junior per Portesi Peroni-Chrastecky, primi così come nella scorsa stagione.

Tra le donne Alessia Tornaghi (Fiamme Oro) chiude quarta e cede dunque lo scettro di campionessa italiana a Lara Naki Gutmann, roveretana del Cpa di Trento, prima con 178.15 punti al termine di un libero pulito ed intelligente, portato sul ghiaccio senza rischi eccessivi. In seconda posizione, con 171.08 punti, Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio), brava a recuperare una posizione con un secondo segmento di gara aggressivo seppur macchiato da qualche imprecisione. Completa il podio a quota 167.73 Lucrezia Beccari (IceLab).