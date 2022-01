L’Itas espugna il campo di Instanbul: Fenerbahce sconfitto in tre set

ISTANBUL. Il primo impegno in trasferta del 2022 riserva alla Trentino Itas il risultato che aveva messo nel mirino alla vigilia della partenza per la Turchia. Questo pomeriggio la formazione gialloblù ha infatti espugnato il campo di Istanbul, imponendo il 3-0 ai padroni di casa del Fenerbahce HDI nel quarto turno della Pool E di 2022 CEV Champions League; un successo – il sesto consecutivo – che consente alla squadra di Lorenzetti di blindare il secondo posto nel girone a due giornate dalla fine e che conferma il buon inizio di anno solare vissuto da Kaziyski e compagni.

Pur priva di Lisinac, la squadra trentina è infatti riuscita ad imporre il proprio gioco al cospetto dei padroni di casa, dimostrando come il rapporto che la lega alla Burhan Felek Voleybol Salonu (l’impianto di gioco) sia particolarmente speciale. Nella struttura in cui poco meno di tre anni fa conquistò la sua prima CEV Cup, la Trentino Itas ha infatti sciorinato una partita pressoché perfetta in tutti i fondamentali (10 muri, 56% in attacco, 55% in ricezione, solo 14 errori totali fra battute e schiacciate), non dando mai respiro all’azione del Fenerbahce, che è riuscito a rialzare la testa solo per un breve scorcio del secondo set, sino al 16-16. Prima e dopo, ci hanno pensato Alessandro Michieletto (best scorer con quindici punti, quattro block, l’unico ace di giornata gialloblù ed il 67% a rete) e Kaziyski (11 col 45%) a dettare legge e a far pendere nettamente l’ago della bilancia verso gli ospiti. In bella evidenza anche la prestazione di D’Heer (9 palloni vincenti, con l’86% in primo tempo e tre muri) e quella, lucidissima, in regia di Sbertoli, alla fine giudicato mvp.

La cronaca del match. La Trentino Itas si presenta in Turchia lamentando solo l’assenza di Lisinac (positivo al Covid-19 da inizio settimana); al suo posto al centro gioca il belga D’Heer. Invariato il resto del sestetto titolare che prevede Sbertoli in regia, Lavia opposto, Kaziyski e Michieletto schiacciatori, Podrascanin secondo centrale, Zenger libero. Il Fenerbahce risponde con Kaya al palleggio, Toy opposto, Hidalgo Oliva e Unver in banda, Batur e Mousavi Eraghi centrali, Yesilbudak libero. L’avvio degli ospiti è decisissimo; Michieletto offre subito il +3 (6-3) con un paio di attacchi vincenti contro il muro schierato ma un ace di Mousavi Eraghi riporta subito sotto i turchi (6-5). Nella parte centrale Trento scappa di nuovo (10-7 e 14-9), sfruttando al massimo le qualità a rete di Lavia, che oltre all’attacco mette a segno anche due muri, costringendo Castellani a chiedere time out. Alla ripresa del gioco però è ancora dominio a rete della formazione di Lorenzetti (15-10, altro block, stavolta di D’Heer), prima che Hildago Oliva trovi una buona serie al servizio (15-12). Ci pensa allora Kaziyski, muro su Toy, a riportare a distanza di sicurezza gli avversari (18-13); il Fenerbahce ci crede sino al 22-18 (ace di Unver), poi lascia spazio a Podrascanin e compagni. E’ proprio il centrale a chiudere il primo set sul 25-20 con un primo tempo.

Nel secondo parziale il Fenerbahce prova a sfruttare al massimo il proprio servizio (subito due ace, uno di Mousavi e uno di Hidalgo Oliva) per guadagnare qualche break (3-5 e 5-7) ed iniziare con un altro piglio il set. Il time out di Lorenzetti è provvidenziale, perché in seguito la sua squadra cambia marcia e pareggia i conti a quota otto e poi passa anche a condurre con Lavia (10-8). I turchi con Hidalgo Oliva risalgono nuovamente sul +2 (12-14) ma Kaziyski con la complicità di Mousavi Eraghi (primo tempo out) garantisce il nuovo equilibrio (14-14). Ci pensano gli spunti a rete di Michieletto (20-17), ben spalleggiato da Kaziyski, a creare un break decisivo per assegnare il periodo. Da 16-16 la Trentino Itas realizza un parziale di 9-2 che vale la vittoria per 25-18 con Alessandro protagonista anche in battuta ed in attacco da posto 1.

Nel terzo set Castellani tiene in campo Louati (subentrato nel finale), ponendolo in diagonale ad Hidalgo Oliva, ma la musica non cambia rispetto al finale della precedente frazione (7-3), anche perché Michieletto continua il suo show stavolta con il muro (tre consecutivi). Il periodo è già indirizzato sull’8-4, anche perché i turchi smettono ben presto di credere in una possibile rimonta (16-8, 20-10) e i gialloblù possono viaggiare sicuri verso il 3-0 che arriva sul 25-16, mettendo in evidenza anche la vena realizzativa di Wout D’Heer.

“Siamo contenti sia per la prestazione sia per il risultato finale, perché sappiamo che l’eventuale qualificazione per i quarti di finale passerà anche da questa partita in Turchia - ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine del match – . Dovremo ovviamente fare la nostra parte anche a Cannes se vogliamo continuare ad avere possibilità, poi ovviamente non dipenderà solo da noi. Credo però che stiamo facendo quello che ci eravamo ripromessi alla vigilia di questa competizione e dobbiamo continuare su questa strada; ancora una volta la squadra ha dimostrato di voler proseguire nella maniera corretta questa stagione”.

I gialloblù rientreranno a Trento nel primo pomeriggio di giovedì, ma già nell’imminente weekend riprenderanno in mano le valigie con destinazione Monza. Domenica 30 gennaio alle ore 20.30 sarà infatti il momento per disputare il posticipo del diciannovesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2021/22 sul campo del Vero Volley, affrontato appena due settimane prima.



Di seguito il tabellino della quarta partita della Pool E della Main Phase di 2022 CEV Champions League giocata questo pomeriggio alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul.



Fenerbahce HDI Istanbul-Trentino Itas 0-3

(20-25, 18-25, 16-25)

FENERBAHCE HDI: Unver 4, Batur 6, Toy 7, Hidalgo Oliva 10, Mousavi Eraghi 5, Kaya 1, Yesilbudak (L); Gurbuz 4, Louati 2, Tumer 1. N.e. Mert, Erden, Sikar. All. Daniel Castellani.

TRENTINO ITAS: Sbertoli 1, Kaziyski 11, Podrascanin 7, Lavia 6, Michieletto 15, D’Heer 9, Zenger (L); N.e. Cavuto, Pinali, Albergati, Sperotto e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Jokelainen di Rovaniemi (Finlandia) e Akbulut di Istanbul (Turchia).

DURATA SET: 23’, 26’, 20’; tot. 1h e 9’.

NOTE: 800 spettatori circa. Fenerbahce HDI: 3 muri, 6 ace, 13 errori in battuta, 10 errori azione, 36% in attacco, 53% (31%) in ricezione. Trentino Itas: 10 muri, 1 ace, 10 errori in battuta, 4 errori azione, 56% in attacco, 55% (40%) in ricezione. Mvp Sbertoli.