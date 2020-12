L'immagine simbolo della 3Tre 2020, da Paolo Bisti

Alla vigilia di questa 67° 3Tre mi sono chiesto quale sarebbe potuta essere la foto che più avrebbe potuto fissare questo momento epocale. Non un’immagine classica di gara, quest’anno volevo realizzare uno scatto diverso, irripetibile.

Ho pensato a questa lama di luce che squarcia il buio della notte, una visione d’insieme di un evento ben più grande del luogo dove si svolge. Visto così, una sorta di “modellino” con tutti i protagonisti al loro posto: l’atleta in azione in vista del traguardo, e dietro di lui lungo il tracciato innumerevoli omini intenti al loro compito. Il principale protagonista è però per assurdo qualcosa che non c’è: il vuoto d’intorno, vero elemento da tramandare ai posteri che rende (speriamo) unico questo istante.

Paolo Bisti