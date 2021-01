L’ex presidente della Fifa Blatter ricoverato in ospedale

Non è facile cogliere attimi come questo, di autentica magia. Siamo sulla baia di Liverpool, in Inghilterra, al confine con il Galles. Il fotografo Mark McNeil ha documentato quello che viene comunemente chiamato il “raggio verde”. Si tratta di un fenomeno ottico dovuto alla rifrazione della luce solare da parte dell’atmosfera, in questo caso al tramonto, e che scompone i raggi solari in differenti colori