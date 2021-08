L’atletica italiana diventa d’oro: Gianmarco Tamberi vince la gara del salto in alto

TOKYO. Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim nella finale olimpica del salto in alto. Entrambi gli atleti hanno saltato 2,37 al primo tentativo. Bronzo per il bielorusso Maksim Nedasekau.

L’ultima medaglia d’oro dell’atletica italiana ai Giochi era stata quella di Alex Schwazer nella marcia a Pechino 2008.